A Prefeitura de Alta Floresta informa aos moradores do bairro Boa Nova, que o PSF Boa Nova estará fechado para reforma a partir do dia 25/08. A equipe da unidade estará atendendo no PSF Ana Neri (RUA B), e os moradores poderão procurar a unidade para serem atendidos.

Pedimos desculpas pelos transtornos, mas o objetivo é reformar e aprimorar a unidade visando melhor atender a população com instalações mais adequadas e confortáveis.

Nilson James – Jornal O Diário