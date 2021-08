Militares do Corpo de Bombeiros e Policia Militar entregam recurso para comerciante ribeirinho que teve casa destruída por incêndio

Na noite do dia 22 de junho de 2021, uma triste notícia foi divulgada nas mídias sociais, em que se dizia que a flutuante do “Bisteca” havia pegado fogo e sido totalmente destruída, sendo que pelas imagens era possível constatar ser um incêndio que tomou proporção incontrolável e que culminaria fatalmente na perda das instalações da flutuante.

A notícia do fatídico incêndio trouxe muita tristeza a quem soube do ocorrido e conhece o Sr. João Lopes de Araújo, popular “Bisteca”, que mora às margens do Rio Teles Pires, Rodovia MT-206. No local conhecido como Porto de Areia existia uma flutuante que era sua moradia e funcionava como um restaurante, fruto de longos anos de trabalho.

O “Bisteca” é uma pessoa muito parceira e sempre disposta a ajudar, tendo sempre prestado algum apoio de forma espontânea para as equipes de segurança pública que estivessem em trabalho na Região do Porto de Areia.

Sensibilizados com a situação do Sr. João Lopes de Araújo, militares da 7ª CIBM – Alta Floresta tiveram a ideia de fazer uma arrecadação entre os bombeiros para levantar algum valor para ajudar o “Bisteca”.

Por meio de contato do Comandante da 7ª CIBM, CAP BM Rodrigo, ao Comandante do 8º BPM, TEN CEL PM João Paulo, a Polícia Militar também aderiu à ação de ajuda ao comerciante e pescador.

Dessa forma, na tarde do último sábado (21/08), quatro bombeiros militares da 7ª CIBM, sendo eles o 1º SGT BM Luiz Fabio; 2º SGT BM Cavalher; SD BM Lorenzetti e SD BM L. Tavares, efetuaram a entrega do valor arrecadado entre os bombeiros militares e policiais militares, tratando-se de um modesto valor, que somado às outras tantas ajudas recebidas pelo Sr. “Bisteca”, certamente contribuirá para o soerguimento do ribeirinho.

O valor em espécie foi entregue ao Sr. “João Lopes de Araújo” em nome do Comando Regional Bombeiro Militar VII, em nome da 7ª CIBM, em nome de todos os bombeiros militares que se solidarizaram e contribuíram com o que puderam e em nome dos policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar que contribuíram na ação social de apoio financeiro.

Nilson James – Jornal O Diário