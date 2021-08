Bailarinos de Alta Floresta são selecionados para Festival de Dança de Joinville

Alta Floresta tem mais um motivo para se orgulhar de seus artistas. Já que tem a alegria de ter trabalhos selecionados para o Festival de Dança de Joinville.

Para quem não conhece, o festival é considerado pelo Livro Guinness dos Recordes, como o maior evento no mundo em número de participantes. Cada edição dura em torno de duas semanas. E além das etapas de competição nas mais variadas modalidades conta com uma infinidade de atividades em sua vasta e diversa programação.

O evento chega em 2021 a sua 38º edição programada para ocorrer ainda em julho (mês quando tradicionalmente era realizado) de 2020 e depois de inúmeros adiamentos provocados pela pandemia ocorrerá no período de 5 à 16 de outubro.

Nossa cidade será representada por 4 coreografias, sendo elas: Solo de Ballet Neoclássico “Incerto” com o profº e bailarino Maicon Douglas; Variação de Ballet Clássico de Repertório “Medora” interpretada pela profª e bailarina Barbara Gomes, (essas 2 primeiras já foram selecionadas e se apresentaram no Festival de Dança de Florianópolis em 2019) e “O Patinho Feio” por aluna e monitora Izabella Lotti todos da ÁGAPE Escola de Artes, também participa a coreografia de Danças Urbanas “Hakuna Matata” do Grupo Metanóia Crew coreografia do prof. Wilson Gaia.

A empolgação do grupo não poderia ser maior, já que trata-se de um feito INÉDITO para o município e região. E um sonho para todos os profissionais e estudantes da dança tamanha é a dificuldade para participar, devido ao alto grau de seletividade do evento.

Enquanto intensificam os ensaios e demais trabalhos técnicos para prepararem-se para as apresentações correm em busca de apoio do poder público e comercio local para financiar os custos da viagem.

Assessoria