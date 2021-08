12 pessoas podem estar infectadas com Delta em MT e aguardam o diagnóstico

Doze pessoas de Mato Grosso estão possivelmente infectadas pela variante Delta da covid-19, de acordo com informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES), repassadas ao RD News nesta sexta (20). Resultado do exame de sequenciamento genético, contudo, ainda não está pronto. Por isso, casos ainda não foram oficialmente confirmados.

Pasta afirmou que ainda não foi notificada pelo Ministério da Saúde quanto ao resultado das amostras em investigação. Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por outro lado, alertou que é muito provável que a Delta já esteja em circulação em Mato Grosso, já que a variante do vírus é altamente transmissível.

Há pouco menos de um mês, laboratório particular de Cuiabá confirmou extraoficialmente o 1ª caso da variante no Estado, que seria em uma adolescente de 15 anos que foi “reinfectada” pelo vírus.

Como ela apresentou sintomas em um prazo pouco espaçado, especialistas do Instituto de Análises Clínicas (Inac) desconfiaram da possibilidade de ela estar infectada pela variante delta.

Médica pediatra e patologista Natasha Slhessarenko pontuou que a variante tem transmissibilidade 97% maior do que a cepa original do novo coronavírus. Enquanto uma pessoa infectada pela cepa original tem a capacidade de transmitir o vírus para 2 ou 3 pessoas, pessoa infectada pela variante pode passar para até 9.

“Mas se não for esse o caso, vai ser outro. Se é que já não tem outros. O que a gente sabe é que é uma variante que surgiu na Índia. Os primeiros casos no Brasil estavam próximos ao Maranhão, onde forma registrados vários casos. Depois São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Vai se disseminar. É uma variante que tem uma alta transmissibilidade como todas as outras”, explicou a especialista.

Ana Flávia Corrêa/RD News