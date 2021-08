Com apoio de Tuti e Claudinei, IFMT apresenta projeto do novo bloco de zootecnia para o senador Fávaro e o deputado Nininho

Com apoio dos vereadores Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, e Claudinei de Souza Jesus (MDB), líder do prefeito no Legislativo Municipal, o Diretor-Geral do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus Alta Floresta, Marcos Peixoto, o Chefe do Departamento de Ensino, Ednei Almeida, e a Coordenadora de Ensino, Taís Rosa, apresentaram o projeto arquitetônico do futuro Bloco de Zootecnia do Campus para o senador Carlos Fávaro (PSD) e ao deputado estadual Ondanir Bortolini “Nininho” (PSD).

O projeto contempla 5 salas de aulas e 3 salas de docentes, banheiros e uma estrutura ampla para atender a demanda do curso, e tem previsão de investimento de R$ 1,7 milhões.

Marcos Peixoto explicou que o curso de bacharel em zootecnia utiliza o mesmo espaço dos cursos do ensino médio integrado. No entanto, por falta de espaço, o IFMT não tem condições de atender novos alunos principalmente no ensino médio integrado. “Com a construção dessas cinco salas de aulas para o curso de Zootecnia será aberto espaço para que a gente possa ofertar mais vagas para os nossos cursos médios integrados. Vamos ter um ambiente exclusivo para o curso de bacharel em zootecnia. Já temos, inclusive, turmas formadas com nossos ex-alunos inseridos no mercado de trabalho e a ideia é que a gente possa, com essa consolidação do curso, cada dia mais contribuir no arranjo produtivo local e também evitar que os nossos alunos saiam da região para trabalhar em outras cidades”, explicou.

Empolgado com a possiblidade de crescimento do IFMT e da expansão no atendimento de novos estudantes, o senador Carlos Fávaro garantir destinar R$ 600 mil para a obra, e assumiu o compromisso de juntamente com o deputado Nininho apresentar a demanda aos deputados federais Neri Geller (PP) e Juarez Costa (MDB) para que ambos possam completar o valor também destinando emendas parlamentares.

“Nós três juntos vamos fazer as emendas para que o IFMT amplie as salas de aulas e possa treinar, capacitar e formar o povo de Alta Floresta e região para o mercado de trabalho cada vez mais promissor desta região. Estou muito feliz com a proposta e vamos trabalhar para realizá-la”, disse.

O deputado Nininho disse que fará a intermediação junto aos deputados e ao senador para viabilizar os recursos, mas também se colocou à disposição para destinar parte do valor caso seja necessário.

“Estamos fazendo o compromisso junto com nosso senador que vamos pleitear esse recurso de R$ 1,7 milhão, com uma parte de emenda do senador Carlos Fávaro, outra do deputado federal Neri Geller e do deputado federal Juarez Costa, esse é um compromisso nosso e aqui junto com o vereador Tuti e vereador Claudinei vou estar lá intermediando esses recursos, e também se for necessário ver a viabilidade de colocar parte de emenda parlamentar para contribuir nesse projeto que é muito importante para a nossa cidade de Alta Floresta e toda essa região”, disse.

Marcos Peixoto enalteceu a disponibilidade do deputado estadual Nininho, dos deputados federais Juarez Costa e Neri Geller e do senador Carlos Fávaro, em destinar emendas parlamentares para a construção do novo bloco de zootecnia. “Nos dá um respaldo muito grande porque a gente vai garantir e cada dia mais consolidar o curso de zootecnia na região”, destacou.

O vereador Claudinei de Jesus agradeceu o apoio e se mostrou otimista com a conquista da obra. “Para nós é uma satisfação muito grande poder brigar junto com o IFMT por esse recurso, é de grande valia, a instituição precisa crescer e hoje Alta Floresta não tem mais capacidade para novos alunos, então, é um valor significativo mas temos fé que vamos conseguir. O senador Carlos Fávaro já alocou R$ 600 mil, o deputado Nininho fez o compromisso de outra parte e vamos até o deputado Juarez Costa e tenho certeza que com a sensibilidade dele vamos conseguir esse recurso e ano que vem daremos início a esta grande obra, que fará muito bem para nossa região”, frisou.

O presidente Tuti fez questão de agradecer o apoio e o compromisso dos parlamentares com a demanda para o IFMT. “Queremos agradecer o deputado estadual Nininho, senador Carlos Fávaro, os deputados federais Neri Geller e Juarez por esse compromisso com a gente junto ao IFMT em angariar esse recurso para a construção de um novo bloco para o curso de zootecnia. Estamos fazendo essa gestão junto aos nossos deputados e senadores para que ano que vem a gente possa concretizar essa importante obra que vai atender a nossa região”, destacou Tuti.