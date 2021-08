Vereadores vistoriam construção de galeria de aduelas no Bairro Boa Nova

O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), e os vereadores Claudinei de Souza Jesus (MDB) e Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) foram até a Avenida Nossa Senhora Aparecida, principal via de acesso ao Bairro Boa Nova I, na manhã de segunda-feira (09.08), para acompanhar o andamento da construção de uma galeria pré-moldada de aduelas.

A obra está sendo executada pela Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com recursos próprios, e está em fase avançada com a construção da base de concreto armado e com as aduelas de concreto armado no local da obra para serem instaladas na segunda etapa.

A antiga ponte tinha sido construída há mais de 20 anos e por ser híbrida – metade madeira, metade concreto, apresentava com frequência problemas estruturais causando transtornos e oferecido risco de acidentes. Como solução para o problema, a prefeitura atendendo pedido dos vereadores, decidiu construiu uma obra definitiva.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa