Acompanhar o desenvolvimento da Agricultura Familiar é fundamental na Gestão do Prefeito Osmar Moreira

O incentivo à Agricultura Familiar é uma das prioridades na Gestão do Prefeito Osmar Moreira, tendo em vista que é um dos segmentos que compõe os pilares econômicos do Município de Paranaíta, onde já se aplica uma variedade de culturas que são destinadas a nossa população e aos Municípios vizinhos.

Para garantir que o pequeno produtor de Paranaíta tenha uma melhor eficácia no cultivo em sua propriedade, a Secretaria de Agricultura disponibiliza de técnicos e faz parcerias com entidades que levam conhecimento tecnológico e prático aos nossos produtores, além de um acompanhamento continuado nas propriedades assistidas pela Secretaria de Agricultura. Como forma de assegurar que as famílias do meio rural possam se estabelecer economicamente e garantir que sua produção esteja sempre em constante aprimoramento.

Nas imagens, a Secretária de Agricultura Dayene Magri em visita à propriedade de Dona Roseli e Val na Vila Rural Boa Esperança (Nossa Terra Nossa gente).

Wellington M./Angelo P. Assessoria de Imprensa