Aviões entram em ação para auxiliar no combate a incêndio no Pantanal mato-grossense

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) continuam atuando 24 horas por dia para combater o primeiro incêndio de grande proporção iniciado dentro de uma propriedade particular no Pantanal mato-grossense, em Poconé (104 km de Cuiabá). A força-tarefa ganhou reforço no final da tarde desta segunda-feira (09.08), com a chegada de uma aeronave Air Tractor que já entrou em ação lançando 3.100 litros d’água nos locais com maior incidência de fogo.

A aeronave modelo Air Tractor, foi contratada pela Secretaria Adjunta de Defesa e Proteção Civil, com recursos do Governo de Mato Grosso. Além disso, pilotos do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA) também vão fortalecer os trabalhos de combate com o uso de mais um avião.

Um ponto de apoio foi montado dentro de uma fazenda, no KM 54 da Transpantaneira, que possui uma pista de pouso no campo. Com o uso de um caminhão-pipa, os militares captam 16 mil litros d’água do Rio Pixaim e transportam para encher o avião. O processo de trabalho é rápido e em cerca de 20 minutos o compartimento da aeronave fica abastecido e pronto para utilização.

“Fizemos o acionamento de todos os recursos, o Governo de Mato Grosso está dando uma resposta imediata para essa situação. Hoje, estamos com nossos militares e diversas outras equipes; brigadistas, voluntários e os proprietários rurais desta região, dispostos a contribuir para conter o fogo. Estamos empenhados, dando o nosso máximo para que tragédias iguais aquelas do ano passado não voltem a acontecer”, declarou o comandante da Companhia de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do BEA, 1° tenente Isaac Wihby.

Em outros pontos, os bombeiros estão com tratores construindo vários quilômetros de faixas de aceiros com cerca de 5 metros de largura para bloquear e impedir o avanço do fogo para outras áreas. Mesmo com todo esse mecanismo, o processo de ação natural do clima, a baixa umidade do ar e os fortes ventos na região, contribuem para o avanço do fogo nas demais áreas de vegetação seca, em virtude da estiagem.

O comandante do 1° PIBM; 2º Tenente BM Thiago Soares Reis, informou que desde início do incêndio as imagens via satélite detectaram que 1.500 hectares foram queimados.

Para fase resposta à Temporada de Incêndios Florestais e desmatamento ilegal o Governo de Mato Grosso colocou em funcionamento, em janeiro de 2021, o 1° Pelotão Independente Bombeiro Militar na cidade de Poconé. Unidade estratégica, estruturada para atuar no monitoramento e prevenção aos incêndios florestais. Além disso, R$ 73 milhões é o valor do investimento em equipamentos, viaturas helicóptero para fortalecer as instituições que atuam nas diversas ações de combate e proteção dos biomas mato-grossense.

Embora o Pantanal tenha sido atingido com o primeiro grande incêndio de 2021, o balanço divulgado pelo CBMMT mostrou que de 01 de janeiro até 05 de agosto de 2020, foram 1.023 focos. No mesmo período de 2021, foram contabilizados apenas 34 focos de calor, uma queda de 97%.

A origem do incêndio

O incêndio teve início neste sábado (08.08), em uma propriedade particular, no KM 47 da Transpantaneira. Um trator que estava sendo utilizado por um fazendeiro durante a produção de faixas de aceiros no campo pegou fogo e atingiu outras áreas fora da fazenda.

Carlos Celestino | Secom-MT