Chico Gamba faz relatório geral de sua administração à Câmara de Vereadores

O prefeito Valdemar “Chico” Gamba (PSD), participou da sessão ordinária desta terça-feira, 10, para apresentar um “relatório geral” sobre o primeiro semestre do exercício de 2021 oportunidade para expor as contas fazendo um relatório sobre as conquistas que o município, sob a sua ótica, teve nos três primeiros meses de mandato. A ida do prefeito até o plenário da Casa de Leis atende a Lei Orgânica do Município. O prazo regimental fala em 45 minutos, mas desde o início, o presidente da Casa, Oslen Dias dos Santos, deixou aberto a questão do tempo para a necessidade do prefeito altaflorestense.

Após a apresentação do relatório geral, foi aberto aos vereadores para que indagassem o prefeito sobre assuntos livres em relação ao mandato.

O prefeito iniciou seu discurso relatando as condições que encontrou a prefeitura, com problemas estruturais, bem como com frota sucateada, com dificuldades na obtenção de certidões (só saiam positivas com efeito negativas), dentre outras. “A gente em busca de gestão de resultados”, afirmou dizendo que desde janeiro reuniu sua equipe estabelecendo metas e limites para serem prosseguidos pelos servidores.

Dentre as conquistas apontadas pelo prefeito, ele revelou que 99 km de micro pavimento para a área central, a recuperação do asfalto da perimetral Rogério Silva, o lançamento do hospital regional, obra que ira custar 75 milhões, recurso que será suportado pelo Estado, a construção da ponte (em andamento) na MT 325, a pavimentação na MT 325 sentido Pista do Cabeça, “são várias ações que são de grande importância para o município, a gente, com a credibilidade que nós temos, o conhecimento com a classe política na esfera estadual e federal, nós estamos conseguindo buscar esses recursos, apontou”.

Segundo Gamba, o grande objetivo da atual administração, em buscar alinhamento tanto no estado como em Brasília, é “fazer o melhor para nossa cidade. E graças a Deus está dando certo”, afirmou, ao mesmo tempo que incluiu a Câmara de Vereadores na lista de parceiros para a administração.

Da Redação – Jornal O Diário