CMDM de Alta Floresta lança Campanha de Combate A Violência Contra Mulher

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Alta Floresta lança nesta sexta-feira (06.08), às 19 horas a campanha “Agosto Lilás” – um mês, uma cor, uma luta”, de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O objetivo é alertar a população sobre a relevância do tema, oportunizar o diálogo, e disponibilizar informações que colaborem com a superação das situações de violência contra mulheres, especialmente a lógica do silêncio e do medo, que imperam nesses casos. O lançamento será realizado as vésperas dos 15 anos da Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, em homenagem a uma das tantas vítimas de agressão. A regulamentação foi criada com o intuito de punir os autores da violência no ambiente familiar.

Para marcar o início da campanha o Avião Douglas DC-3 será iluminado com luzes na cor lilás, em alusão ao Agosto Lilás, que acontece em todo território nacional. Além disso, estão previstas quatro rodas de conversas com o objetivo de estimular o debate sobre o assunto por meio de ações de prevenção e de conscientização, além de divulgar os serviços públicos de apoio e acolhimento para mulheres vítimas de violência. O primeiro tema a ser debatido é “Violência Doméstica e familiar – como identificar, denunciar e ajudar as vítimas”.

As rodas de conversa serão transmitidas ao vivo pela Rede TV Canal 20 e pelas redes sociais, sendo, a primeira delas, no sábado (07.08) às 9:30 hs, dia em que a Lei Maria da Penha comemora os 15 anos. O programa terá como mediadora a Professora Dra. Rosane Seluchinesk, e a presença de quatro convidadas: a comandante da patrulha Maria da Penha de Alta Floresta, Tenente Eveline Wayda; a assistente social, Andaracy Baleeiro; a chefe do Cartório da Polícia Civil, Mara Pereira e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Elisa Gomes Machado.

A presidente do CMDM/AF convida a toda a população para que acompanhe as discussões e rodas de conversa que acontecerão online e destaca: “Precisamos debater esse assunto que é tão sério, e que principalmente nesse tempo de isolamento social, devido a pandemia do Coronavírus tem crescido ainda mais. Nós enquanto conselho precisamos e devemos ajudar essas vítimas. Em Alta Floresta temos muitos casos de mulheres que são violadas na sua dignidade e integridade”, pontua Elisa Gomes. Ela ainda complementa que serão realizadas panfletagens, palestras on-line e conversas com diversos segmentos sociais, com a finalidade de ampliar a discussão do tema.

Estudos apontaram que a situação de isolamento social, devido à pandemia de Coronavírus (COVID-19), tem potencializado os casos de violência contra as mulheres em todo o mundo. Diante desta nova realidade pandêmica, a campanha Agosto Lilás é mais uma forma de levar informação às mulheres, como forma de ajudá-las a romper o ciclo de violência, e de trazer maior visibilidade sobre o assunto para toda a sociedade.

Lembrando que os canais para denúncias são a CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER – DISQUE 180 e a POLÍCIA MILITAR DE ALTA FLORESTA – 3521-2190 / DISQUE 190. Além desses números, pode-se buscar informações e apoio através do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 3521-2086 e e-mail CMDMAF@gmail.com e através do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) – 3903-1243.

Mequiel Zacarias e Dionéia Martins/ Assessoria CDMD