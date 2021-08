Saiba quanto recebem os atletas brasileiros por medalhas conquistadas nas Olimpíadas

Os atletas brasileiros que sobem ao pódio nos Jogos Olímpicos de Tóquio não recebem apenas a medalha como premiação pelo bom desempenho. Para os medalhistas de ouro, o Comitê Olímpico do Brasil concede o valor de R$ 250 mil, enquanto quem fica com prata e bronze, recebem R$ 150 mil e R$ 100 mil, respectivamente.

Quando o assunto é prova por equipes de até seis atletas, os valores são de R$ 500 mil (ouro), R$ 300 mil (prata) e R$ 200 mil (bronze), que são divididos entre os atletas. Para os esportes com sete ou mais atletas, o lugar mais alto do pódio vale R$ 750 mil, enquanto a prata vale R$ 450 mil e o bronze R$ 300 mil.

– Com essa ação, o COB reconhece o esforço, o comprometimento e a disciplina colocados em prática para a conquista de uma medalha olímpica – disse Paulo Wanderley, presidente do COB, em junho, quando os valores foram divulgados. Até aqui, quem soma maior valor é Rebeca Andrade, com R$ 400 mil, por conta do ouro e prata na ginástica artística.

Lance