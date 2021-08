Rotary entrega 1.500 cesta para municípios da região norte

O Rotary Clube de Alta Floresta promoveu na última semana a entrega de mais de 1500 cestas para municípios da região norte do estado de Mato Grosso.

As cestas foram doadas pelo Governo do Estado de Mato Grosso onde o Rotary Clube e a empresa Tavares Distribuidora de Bebidas promoveram gratuitamente o transporte dessas cestas para a região norte, não havendo custo nenhum para os municípios contemplados.

De acordo com nota encaminhada pelo rotariano Zamir Mendes, para a Secretaria de Ação Social de Alta Floresta foram repassadas 750 cestas que devem atender as famílias carentes do município nesse período de pandemia.

Além de Alta Floresta foram contemplados os municípios de Paranaita e Apiacás, ambas com 400 cestas básicas cada.

Nos próximos dias devem ser atendidos com 400 cestas os municípios de Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes

Nilson James – Jornal O Diário