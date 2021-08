Alta Floresta – Homem tenta contra vida atirando fogo em si mesmo

Um caso inusitado foi atendido pelo Corpo de Bombeiros de Alta Floresta na noite dessa quinta (29) no Bairro Vila Nova. Um homem de 36 anos tentou contra a sua vida ao jogar álcool em si mesmo e por fogo no próprio corpo.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 20h28 a guarnição foi acionada para atender o caso e ao chegarem no local se depararam com a vítima de pé, aguardando socorro, após espalhar álcool pelo corpo e na sequencia atear fogo em si mesmo, provocando queimaduras de 1º, 2º e 3º grau, principalmente na região do tronco e pescoço. Consciente e lucido o mesmo foi imobilizado e transportado ao pronto-socorro regional, para receber os demais cuidados da equipe médica de plantão.

A vítima, que já possui histórico de atentar contra a própria vida, tendo inclusive sido atendido pelo Corpo de Bombeiros em outra ocasião ao ingerir soda caustica, relatou que teve uma discussão com o pai. Até o fechamento, não tínhamos informações sobre o estado clínico atual da vítima.

O caso aconteceu na Rua Araraquara no Bairro Vila Nova em Alta Floresta/MT.

Nilson James – Jornal O Diário