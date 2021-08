Secretaria Municipal de Saúde de Apiacás promoveu uma capacitação com os profissionais da educação para o retorno das aulas no modelo hibrido

Nessa quinta-feira (29) a Secretaria Municipal de Saúde de APIACÁS através da Vigilância em Saúde e Atenção Básica deram início as Capacitações que serão promovidas para os profissionais da Educação. Na oportunidade foi abordado o Protocolo Sanitário de retorno às atividades escolares presenciais no contexto da Pandemia da COVID- 19. Um passo importante para a criação de um Ponto Focal em cada Escola e monitoramento semanal nas Unidades de Ensino pela VISA Municipal. A participação ativa dos Profissionais da Educação foi decisiva nesse processo.

Segundo a vice-prefeita e secretária de saúde, Sra. Fabiana Pessoa, essa capacitação que hoje foi realizada é de extrema importância para esse retorno das aulas. “Em nome do Prefeito Júlio eu agradeço o empenho das Enfermeiras Josiane e Bruna, do Secretário de Educação Fábio, pois nós temos um grande desafio pela frente para o retorno das aulas com segurança, mas as escolas e os profissionais estão organizados e preparados. A saúde estará dando todo suporte. Precisamos cuidar das nossas crianças e adolescentes com muita responsabilidade e carinho. A suspensão das aulas devido à COVID- 19 ocasionou sérios problemas que levarão anos para serem resolvidos, mas com o comprometimento de todos vamos conseguindo superar”, diz Fabiana.

Driely Melo – Assessoria