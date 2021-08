Alta Floresta: Conselho Municipal de Saúde pede ajuda da Câmara para município ampliar orçamento das ações de vacinação contra a Covid-19

Os vereadores se reuniram na manhã de ontem quinta-feira (29.07) com a secretária de saúde, Sandra Melo, e com os conselheiros do Conselho Municipal de Saúde para tratar sobre o plano municipal de imunização contra a Covid-19.

Durante a reunião, que foi solicitada pelo Conselho Municipal de Saúde, a secretária Sandar Melo explicou as dificuldades que está enfrentando para manter uma equipe completa de vacinação. O maior problema, segundo a secretária, seria a dificuldade de orçamento.

Sandra explicou que o município já recebeu até o momento 30 mil doses de imunizantes contra a Covid-19 e já aplicou mais de 28 mil doses, e para manter uma equipe de vacinação completa realizando as aplicações conforme a programação seriam necessários R$ 23 mil por mês para o pagamento dos profissionais, ou R$ 19 mil para manter uma equipe média.

Outro ponto detalhado pela secretária de saúde foi sobre o planejamento para transferir o ponto de vacinação, que hoje está instalado no pátio da Secretaria Municipal de Saúde e funcionando no sistema drive-thru, para o Ginásio de Esportes Geraldo Ramos “Pezão”.

Conforme a secretária, a mudança acontecerá nos próximos dias e a intenção seria vacinar diariamente a população de duas faixas etárias concomitantemente. A secretária explicou que o novo local oferece melhores condições para receber a população que será imunizada e evitaria aglomerações. No entanto, a secretaria de saúde estaria com dificuldades para contratar vacinadores por dificuldade financeira.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Thiago Incerti, e os conselheiros Emilia Maria Tarsitano, Edmar Silva, Lenir Geronimo e Christian Lima, pediram para os vereadores apoio junto ao executivo municipal visando ampliar a dotação orçamentária disponível para a Secretaria Municipal de Saúde investir nas ações de imunização, sobretudo, na contratação de profissionais para a formação de uma equipe completa.

Em resposta ao pedido, e falando em nome da Câmara Municipal, após sugestões dos vereadores, o presidente Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, asseverou o apoio do Poder Legislativo às demandas apresentadas pela secretária e pelo conselho.

Também participaram da reunião as vereadoras Francisca Ilmarli Teixeira (PT) e Leonice Klaus dos Santos (PDT), e os vereadores Claudinei de Souza Jesus (MDB), Darli Luciano da Silva (Podemos), Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC), Marcos Roberto Menin (MDB), Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) e Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos).

