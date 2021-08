Equipe da Primeira Dama Nair Valentim promove Arraiá para animar os Grupos assistidos pela Assistência Social

Na manhã desta quinta-feira 29 de Julho, aconteceu no Salão da Assistência Social, o Arraiá do CRAS, uma atividade em comemoração aos festejos juninos. E a equipe da Assistência e CRAS elaborou uma forma divertida de interagir com as pessoas assistidas pelos Programas Sociais. Pois mesmo devido ao período de distanciamento social em virtude da pandemia, essas famílias, pais, mães, crianças, adolescentes, jovens e idosos, precisam de interação e de alegria em suas vidas.

E foi assim que aconteceu o Arraiá do CRAS, com um ambiente todo colorido e decorado com muito carinho em cada detalhe, que contou com tradicional casamento caipira, onde foi celebrada a união entre Maria Chiquinha e Zé do Brejo, um teatro dinâmico e bem humorado que será transmitido nos Grupos atendidos pela Secretaria de Assistência Social.

A equipe também preparou vários kits com alguns quitutes e mimos, chamados de Pacotinhos da Alegria, que estão sendo entregues aos participantes dos Grupos, que passam de hora em hora no local para receber, os Pacotinhos da Alegria também estão sendo entregues em algumas residências. Tudo feito com muito carinho, transmitindo calor humano para quem mais precisa de atenção.

O teatro Arraiá do CRAS foi acompanhado pelo Prefeito Osmar Moreira e a Primeira Dama Nair Valentim, que compartilharam também dos risos e da alegria que o momento proporcionou.

Parabéns a todos os integrantes da Assistência Social e CRAS, pela bela missão de levar mensagens de motivação e amor a nossa população, e a todos que de uma forma ou de outra procuram acolher e amparar nossas famílias com todo o auxílio e cuidado que precisam. A Gestão do Prefeito Osmar preza acima de tudo pela qualidade de vida e bem estar de nossos cidadãos, pois não maior riqueza do ver nos olhos de nossas crianças, jovens e idosos um brilho de esperança e gratidão pela vida.

Wellington M./Angelo P. – Assessoria de Imprensa