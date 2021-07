Alta Floresta recebeu 33 mil doses e já aplicou 26.801 mil

O município de Alta Floresta já recebeu 33.219 mil doses da vacina para a Covid19 e chegou nessa terça (27) a 26.801 mil doses de vacinas aplicadas, tendo sido imunizados 18.403 pessoas com a 1ª dose, 7.208 pessoas com a 2ª dose e 1190 pessoas com a dose única.

Para essa semana, a vacinação será diurna, onde serão atendidas as pessoas com 43 anos, gestante, lactantes, 2ª doses agendadas e pessoal da indústria.

Para a próxima semana, a meta é intensificar ainda mais a vacinação, que deve ocorrer no Complexo Esportivo Geraldo Ramos.

Queda na ocupação dos leitos de UTI

Outra boa notícia é quanto a ocupação dos leitos de UTI da rede pública e privada que caíram sensivelmente, mas os cuidados ainda são necessários, para se evitar aumento na ocupação dos mesmos.

De acordo com o boletim epidemiológico emitido no último dia 26 de julho, na rede pública dos 10 leitos de UTI disponível apenas 4 estão ocupados. Já a rede privada, dos 20 leitos disponíveis, apenas 6 estão ocupados.

Ao todo, Alta Floresta registra 9342 casos acumulados sendo que 8862 já foram recuperados e teve até agora, 133 óbitos,

Segue cronograma para a semana – Sistema Drive Thru

Quarta (28)

– Grupo prioritário agendado (indústria) e 2ª dose agendando no cartão de vacina

Quinta (29)

– Período diurno – grupo prioritário agendado

– Período noturno – faixa etária 41 anos completos que realizaram cadastro

Sexta (30)

– Faixa etária 40 anos completos que realizaram cadastro

Repescagem

Período de 6 a 20 de agosto – Grupo prioritário e faixa etária

– Para o Grupo prioritário (comorbidade, gestante e puerpera) será preciso a apresentação do laudo médico atualizado.

– Caminhoneiro – trazer declaração de vinculo ativo empregatício ou declaração autônomo

– Profissionais da saúde e educação trazer declaração de vinculo ativo

Nilson James – MT Esporte