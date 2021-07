Empresário Hélio Alves, ex-morador de Alta Floresta, é mais uma vítima da covid19

Cometido pela covid19 desde o final de junho veio a óbito nessa quarta (21) o empresário Hélio Alves de Oliveira, ex-gerente da empresa Cachimbo de Alta Floresta, que residia atualmente em Londrina-Pr, era conhecido naquele município como Hélio da Farmácia, tendo sido candidato a vereador no último pleito eleitoral.

Pai do atleta Pedro Casagrande que atua no futebol português, Hélio juntamente com os familiares acabaram contraindo os sintomas da covid no dia 26 de junho, inclusive o filho Pedro, que se encontrava de férias no Brasil.

No último contato por áudio, Hélio informava que ele assim como os familiares estava em casa isolados por conta da doença. “Bom dia meu amigo infelizmente a covid pegou toda família, mas estamos melhorando. Pedro não pode voltar ainda para Portugal, mas Deus está no comando de tudo”

De acordo com informações, o filho Pedro apresentou melhoras e voltou para Portugal para se apresentar ao clube. Já o seu pai não teve o mesmo destino e acabou sendo entubado, não conseguiu vencer essa luta e veio a óbito nessa quarta (21).

Através da rede social familiares emitiram a nota e informavam o horário do sepultamento do mesmo. “Infelizmente seu Hélio da Farmácia foi para os braços do Pai hoje… É com muita tristeza que faço essa postagem… Mas não posso deixar de homenagear ele como filha pelo legado que ele deixou de amor, de cuidado, de disposição, de fé em Deus… E é desse sorriso que vou alimentar meu coração, de tantas coisas boas que ele plantou na vida de tantas pessoas… Obrigada meu pai por me dar a vida e por cuidar tanto de nós enquanto esteve conosco”.