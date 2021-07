1ª Feira Livre do Programa Semear Agro Sustentável é realizada no Assentamento São Pedro

A Prefeitura de Paranaíta através da Secretaria de Agricultura em parceria com Sebrae realizou a 1° Feira Livre do Programa Semear Agro Sustentável – PSAS, neste dia 10 de Julho no Assentamento São Pedro, na Comunidade Sombra da Manhã em frente ao Supermercado MS.

O evento aconteceu das 17h00 às 23h00, onde os produtores expuseram diversos produtos da Agricultura Familiar, uma ação que visa o fortalecimento e desenvolvimento da economia dos pequenos produtores, além de oportunizar o comércio de itens da culinária local, durante o evento houve sorteio de brindes doados pelos empresários locais, onde os clientes da Feira ao comprar algum item recebiam um cupom para concorrer a estas prendas. No decorrer da noite teve som ao vivo com o Vereador Naldo Silveira mostrando seu talento musical cantando em dupla com João Vitor, com a participação do pequeno Nicolas Sebastian.

A Gestão do Prefeito Osmar Moreira tem como uma das principais metas, fomentar a economia do pequeno produtor, formando parcerias de sucesso na elaboração de um planejamento que contribua com os anseios da comunidade, e consequentemente gere bons resultados.

O evento foi acompanhado pela Coordenadora do Sebrae em Paranaíta Jessica Meireles, e demais membros da entidade, e teve a apresentação do Agente de Desenvolvimento Local Adão Licieski. Estiveram prestigiando o evento, representando a Câmara de vereadores Jalison Cruz, Valdir Leonel, Naldo Silveira, Soninha Berlanda, e os Secretários Dayene Magri (Agricultura) e equipe, Angelo Diosnel Berlanda (Indústria e Comércio).

Todo o evento contou com os procedimentos de higienização exigidos pela Saúde.