Desafio de ciclismo termina em tragédia em Alta Floresta

O domingo foi de luto para o esporte de Alta floresta. Em especial para o ciclismo, que perdeu um grande incentivador da modalidade,

Um evento promovido por grupos de ciclismo de Alta Floresta que tinha como finalidade promover o entretenimento e lazer, acabou levando a óbito o Personal Training Luiz Ricardo, proprietário da Academia Oficina do Corpo.

Segundo informações, Ricardo estava apenas como participante para fazer mais uma vez o percurso que já havia encarado por algumas vezes, e mesmo sem compromisso, acabou vindo a óbito.

Ele acompanhava o desafio de MTB entre as equipes dos Krokodilos x Gafanhotos, acabou se desgarrando do grupo vindo a sofrer uma queda no local conhecido como Serrinhas, próximo a Comunidade Santa Lucia. Uma descida muito forte que no seu final tem várias valetas e buracos que pode ter sido a causa da queda do mesmo. “Em virtude de ter descido em um alta velocidade Ricardo deve ter perdido a direção da bike, pois o pneu traseiro estourou e ele veio a cair de cabeça no chão ficando com o lado direito do rosto todo fraturado”, disse um dos participantes.

Um funcionário de um sitio próximo acabou dando os primeiros atendimentos assim que avistou o corpo do mesmo no chão. Ricardo estava desacordado com muito sangue na cabeça e com a respiração ofegante. O funcionário imediatamente correu para um sítio com linha telefônica e ligou para o Corpo de Bombeiros que ao chegar no local já encontrou o personal sem vida. Em seguida chegou a Polícia Civil e a Politec para perícia no local.

O corpo foi levado para a Politec e deve ficar até segunda (12) a espera de liberação para velório e sepultamento.