Alta Floresta tem pelo 5º mês saldo positivo na geração de empregos; comércio lidera

O município de Alta Floresta teve, pelo quinto mês consecutivo, saldo positivo na geração de empregos. Segundo dados Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, foram 156 pessoas empregadas a mais, em maio, resultado de 621 admissões e 456 desligamentos feitos por empresas e indústrias.

Consta ainda no painel do Caged que o comércio foi o setor que mais se destacou ao criar 104 vagas, seguido da indústria com 24, agropecuária 13, serviços 10 e, a construção civil, 5 a mais.

Conforme Só Notícias já informou, em Cuiabá foram 2.021 vagas a mais. Sinop gerou 560 vagas. Em Nova Mutum foram 219 funcionários admitidos a mais, em maio.

Em Lucas do Rio Verde foram criadas 334 a mais, em Sorriso as empresas admitiram 435.

Em todo o Estado, foram empregadas 7.208 pessoas a mais, em maio.