Secretaria de Assistência Social de Apiacás distribui diversas cestas básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade

Nessa manhã de quinta-feira (08) o prefeito Júlio Cesar junto com a primeira-dama e secretária de assistência social Karyne Scorsatto fizeram a dação de cestas básicas para as famílias carentes do município. Cestas essas que foram arrecadadas durante a Live Solidária em comemoração aos 33 anos de Apiacás.

Para o prefeito, Sr. Júlio, essa ação busca garantir alento e nutrição às famílias vulneráveis do município, principalmente neste momento crítico que passa o Brasil, em razão da pandemia da Covid-19. “Antes da pandemia já existiam pessoas em condição de vulnerabilidade social, mas após a pandemia esse número de pessoas aumentou, e as cestas básicas são importantes nesse momento difícil. Por isso quero deixar aqui meu muito obrigado a todos que doaram antes, durante e depois da Live, com certeza as famílias que estão recebendo esses alimentos ficarão felizes ao ver alimentos nas suas mesas. Quero agradecer em nome da Karyne toda sua equipe que estão realizando um excelente trabalho”. Diz o prefeito

Para a secretária de assistência social, Sra. Karyne, essas cestas básicas arrecadadas são muito bem-vindas principalmente nesse momento. “ Nós precisamos e muito dessas cestas para distribuirmos a tantas famílias que hoje se encontram em situação de vulnerabilidade, não só as que estão enfrentando a pandemia, mais também para aquelas famílias que chegam para residir no município e não conseguem emprego. Nós da assistência sabemos o tanto de pessoas que realmente estão precisando nesse momento. Então imensamente eu agradeço a todos que doaram, que Deus abençoe a cada um”. Ressalta a secretária.