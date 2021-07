CDL Alta Floresta entrega premiação da Campanha Minha Mãe, Minha Vida 2021

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Alta Floresta realizou na tarde da última sexta-feira (25), no Auditório Ariosto da Riva, a cerimônia de entrega da premiação da Campanha Minha Mãe, Minha Vida 2021, com a presença da diretora Elsa Lopes e do diretor financeiro Jailson Carlos Farias Pereira.

Este ano a Campanha Minha Mãe, Minha Vida teve um papel ainda mais importante para o comércio participantes principalmente por conta das consequências da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que refletiu negativamente em diversos setores e segmentos da economia local.

Como forma de incentivar as vendas, a CDL Alta Floresta preparou com muito carinho a campanha com o propósito de promover a homenagem e a comemoração do Dia das Mães, uma das datas mais importantes para os lojistas ficando atrás apenas das vendas de Natal, mas também com a importante missão de aquecer as vendas e impulsionar a economia no município fazendo com que o giro financeiro fosse mais intenso no comércio durante a promoção.

Para coroar o evento, a CDL Alta Floresta presentou 21 mães sorteadas no dia 28 de março. Na cerimônia desta sexta-feira foram premiadas mães de Alta Floresta, Nova Canaã do Norte, Carlinda e Nova Monte Verde, com uma TV Smart 50 polegadas (1º prêmio); um celular Smartphone (segundo prêmio), um jantar em família para quatro pessoas (terceiro prêmio), 16 vales-compras no valor de R$ 500,00 cada (quarto prêmio) e duas cestas de cosméticos (sexto prêmio).

Para a Campanha Minha Mãe, Minha Vida 2021, a CDL Alta Floresta confeccionou mais de 300 mil cupons para mais de 30 empresas de Alta Floresta e várias empresas de Carlinda.

A promoção contou com o patrocínio de Madame Tendence, Bela Cosméticos, Mercado Araguaia, Mercado Compre Mais, Joá, Papelaria Florestana, Supermercado Dinabrás, Florestense, Ótica Globo, Catarinense, Lince Papelaria e Presentes, Rosane Modas, Tok Lar, Lojas Fortini, Del Moro, Caleche, Drogarias Ultra Popular, Machadão Atacadista e Moreira Magazine.

Veja as mães Premiadas

5º Prêmio – Duas Cestas de Cosméticos

Aparecida C. Balcina

Ivanilde N. Rodrigues

4º Prêmio – 16 Vale Compras de R$ 500,00 cada

Rosilda Aparecida Salmo

Zilda R. Guedes

Irene de Almeida Eireli

Maria Edileuza dos S. Silva

Ana Paula Santana

Eva Aparecida Lemes da Silva

Maria R. P. Simplício

Neuza Aparecida Palvoski

Lourdes Ana Tanezes

Dirlene Waltheir Bueno Pereira

Keila Bolf Santana

Sonia de Paula Duarte

Cidia Viana

Elizangela Pilegi

Dalciza Deolage

Geneci Bialesk

3º Prêmio: 01 Jantar em família para 4 pessoas

Maria Aparecida Reis de Almeida

2º Prêmio: 01 Celular Smartphone

Maria Alves dos Santos

1º Prêmio: 01 TV Smart 50 polegadas

Maria Aparecida Vieira dos Anjos