Governo articula parceria com Cuiabá Esporte Clube para divulgar Mato Grosso ao mundo

O Governo de Mato Grosso está fechando uma parceria com o Cuiabá Esporte Clube para divulgar as potencialidades do Estado ao Brasil e ao mundo, por meio dos jogos da Série A.

Com a parceria, as camisas e demais peças do “Dourado” terão frases voltadas a atrair investimentos e turistas para Mato Grosso, com o objetivo de trazer mais empregos e desenvolvimento à população.

De acordo com o governador Mauro Mendes, a parceria vai permitir que milhões de brasileiros e estrangeiros conheçam Mato Grosso e despertem interesse de investir no estado.

“Vamos divulgar a frase ‘Conheça Mato Grosso’ e ‘Invista em Mato Grosso’. É uma forma de apoiarmos o clube por estar na Série A e também fazer um trabalho promocional perante os milhões de espectadores que vão assistir o campeonato”, afirmou o governador, durante reunião com a diretoria do clube, na ultima quinta-feira (01.07).

O presidente do Cuiabá, Alessandro Dresch, agradeceu o apoio do Governo do Estado.

“Cuiabá agradece o Governo do Estado. Vamos divulgar ainda mais o nosso Mato Grosso, pois Cuiabá é Mato Grosso na Série A. Com esse apoio do Governo, a gente pretende se manter na Série A e cada vez mais divulgar o nosso estado”, destacou.

Também participaram da reunião os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil), Beto Dois a Um (Cultura, Esporte e Lazer); e o adjunto Jefferson Neves (Esporte).