MP abre processo seletivo com 410 vagas para estagiários de direito em MT

O Ministério Público de Mato Grosso abrirá, na próxima semana, processo seletivo gratuito para seleção de estagiários na área de Direito, para todas as Promotorias de Justiça do estado e Procuradoria-Geral de Justiça.

O certame para preenchimento de 410 vagas e formação de cadastro reserva será realizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

O estagiário receberá bolsa no valor de R$ 826,35 por mês, mais o auxílio-transporte de R$ 177,07, para uma jornada de 25 horas semanais.

Tanto as inscrições quanto as provas serão online, pelo site www.ciee.org.br, de 5 a 19 de julho de 2021, incluindo sábados, domingos e feriados.

Para realizar a inscrição o candidato deve acessar o site do CIEE e clicar no acesso para “Estudantes”, “Veja mais processos seletivos” e “Consulte os processos públicos”, onde poderá localizar a seleção do MPMT.

No ato da inscrição, o candidato deverá informar dados pessoais e escolares válidos, além da localidade em que deseja exercer suas atividades.

Podem participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva no curso de direito reconhecido pelo Ministério da Educação, cursando a partir do 3º ano ou 5º semestre.

O candidato deve ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país, estar em dia com as obrigações eleitorais (se maior de 18 anos) e militares (se do sexo masculino e maior de 18 anos), não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos no MPMT (exceto pessoas com deficiência) e não ter sido exonerado do serviço público.

A validade do exame de seleção, bem como da duração do estágio, será de dois anos.

Prova

Assim que se inscrever no site do CIEE, o candidato poderá acessar a prova com o login e senha cadastrados durante a inscrição. Ao logar no sistema de acesso à prova, receberá via SMS ou e-mail o código de confirmação para liberação do exame, que compreenderá 10 questões de múltipla escolha.

O candidato terá dois minutos para responder cada questão. Caso não o faça dentro do tempo determinado, o sistema gravará a resposta em branco e seguirá automaticamente para próxima pergunta.

O gabarito provisório e o caderno de questões da prova online serão divulgados no site do CIEE no dia 20 de julho.