Inscrições para o Enem 2021 começaram nesta quarta-feira

O INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) abriu nesta quarta-feira (30) as inscrições para o Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio), nas modalidades impressa e digital. Os interessados devem acessar a página do participante na internet para fazer a inscrição até o dia 14 de julho. As provas serão realizadas nos dias 21 e 28 de novembro.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser paga até o dia 19 de julho, de acordo com o cronograma divulgado no edital.

Os candidatos têm até o dia 14 de julho para atualizar dados de contato, escolher o município para realização das provas presenciais, mudar a opção de língua estrangeira e alterar atendimento especializado ou específico, conforme editais do exame. Após esse prazo, não serão mais permitidas mudanças.

Quem precisar de atendimento especializado ou específico deverá realizar a solicitação durante a inscrição. O prazo para pedidos de atendimento por nome social será de 19 a 23 de julho.

A confirmação de inscrição do Enem 2021 para quem é pagante é feita após a compensação do pagamento da taxa, que pode levar até uma semana, de acordo com o Inep. O boleto da taxa deve ser pago até três dias após o fim das inscrições. O pagamento pode ser feito em casas lotéricas, agências bancárias, agências dos Correios que tenham o Banco Postal, internet banking e aplicativos de bancos.

No dia do exame, os participantes deverão seguir as orientações sanitárias para a prevenção da covid-19. O uso de máscara cobrindo o nariz e a boca é obrigatório e de álcool em gel, em caso de não cumprimento o candidato será desclassificado.

As provas seguem as mesmas orientações de edições anteriores: o primeiro dia focado nas provas de linguagens, ciências humanas e redação com aplicação de 5h30 e no segundo dia os candidatos terão 5h para resolver questões de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. O cartão-resposta deverá obrigatoriamente ser preenchido com caneta transparente de tinta preta.

R7