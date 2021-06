Morre mais um integrante do “Novo Cangaço”; Com ele foram recuperados pouco mais de 47 mil

As forças de segurança do estado de Mato Grosso permanecem na região norte do estado em busca dos demais integrantes do grupo do Novo Cangaço que aterrorizaram o município de Nova Bandeirantes dias atrás.

A operação que vem sendo elogiada devido ao sucesso na caça aos bandidos acabou por fazer mais uma vítima na manhã dessa segunda (28).

De acordo com informações do 9º Comando Regional, por volta das 09h30 dessa segunda (28), em busca em uma área de mata próximo ao ponto do confronto anteriormente registrado no último sábado (26) com a equipe de Força Tática do 3º CR Sinop, ou seja Fazenda Rondon distante a 60 Km da área urbana de Nova Bandeirantes-MT já próximo ao Rio Juruena, a equipe do BOPE entrou em novo confronto com criminoso ocasião em que 01 (um) indivíduo masculino cuja identidade ainda é desconhecida veio a óbito com ele foi apreendido R$ 47.955,00 (quarenta e sete mil reais e novecentos e cinquenta e cinco reais).

A equipe do Bope durante esta incurção avistou os quatro indivíduos que ao perceberem a presença policial efetuaram disparos, momento em que foi realizada as técnicas de combate e revide aos tiros.

Os indivíduos correram para a mata tomando sentido ignorado, mas, ao fazer a aproximação do local foi encontrado o suspeito não identificado já baleado com a mochila na cor cinza com azul nas costas contendo rede garimpeira camuflada, luva preta, casaco preto, isqueiro branco, uma corrente com pingente de estrela, um celular samsung danificado, uma cueca, um garfo, um par de palmilha de tênis mizuno, uma quantia de dinheiro em espécie que não foi possível identificar o valor pois foi destruída pelos disparos (acondicionada em um saco plástico pela equipe do Bope), um celular samsung danificado e mais r$ 47.955,00 (quarenta e sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais) intacto que foi contado através da máquina de contar dinheiro trazida pelo gerente do Sicob Cleverson de Souza Folgaça, que foi devidamente lacrado na presença do mesmo e identificado.

O indivíduo alvejado foi trazido para o Hospital Municipal de Nova Bandeirantes, ao qual foi atendido e constatado o óbito pelo médico de plantão.

De acordo com informações, as equipes do Bope e outras forças policiais permanecem na região em busca dos demais suspeitos, continua.