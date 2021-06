Escola Militar de Alta Floresta terá nova direção

Inaugurada no dia 01 de agosto de 2018, a Escola Militar Dom Pedro II terá nessa terça (29) mais uma troca na direção da instituição, que tem como meta proporcionar uma educação de qualidade capaz de proporcionar ao alunos a capacidade de serem mais que bons alunos, mais que alunos destaques, mas, principalmente, alunos líderes capazes de contribuir positivamente para a sociedade altaflorestense.

A instituição é resultado de uma parceria entre Corpo de Bombeiros Militar, Governo Estadual através da Secretaria de Estado de Educação e Prefeitura Municipal de Alta Floresta.

A troca do comando da diretoria da Escola Dom Pedro II acontecerá as 13h00 no Complexo Esportivo Geraldo Ramos, Ginásio Pezão, anexo a escola, onde o BM Major Evandro Dias estará deixando a direção da Escola Militar Dom Pedro II e em seu lugar assume o BM Ten/Cel Ranie Pereira de Souza, comandante do 7º Comando Regional dos Bombeiros, que tem como sede o município de Alta Floresta.

Além dessa troca, as 16h00, acontece na sede do 7º CR o lançamento de alguns projetos: Projeto de Proteção da Amazônia; Projeto Social Bombeiros do Futuro e Lançamento da Temporada de Incêndios Florestais no Alto Tapajós

Os eventos contarão com a presença do Comandante Geral do CBM-MT, Cel Alessandro Borges Ferreira; do Diretor Operacional, Cel Pereira e do Diretor de Ensino Cel Flávio Gledson Vieira.