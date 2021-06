Ocorrências Policiais do final de semana

1ª Ocorrência – (26JUN21 por volta das 13h30min) Moradores da Fazenda Rondon distante a 60 Km da área urbana de Nova Bandeirantes-MT já próximo ao Rio Juruena comunicaram a Polícia Militar que surgiu um indivíduo descalço e com uma mochila nas costas que pedia por alimentos e se dizia ser garimpeiro e buscava carregar seu celular, equipes de inteligência juntamente com as do BOPE e com apoio aéreo do CIOPAER deslocaram-se para aquela área e conseguiram efetuar a prisão de FRANKLIS SOUZA DE JESUS, 25 anos, natural de Itarana-BA em entrevista preliminar o mesmo se apresentou como o responsável pelo planejamento e execução do roubo as Cooperativas de Crédito SICREDI e SICOOB em Nova Bandeirantes-MT. FRANKLIS é detentor de passagens criminais (roubo) praticados no Estado da Bahia, com ele foram apreendidos um Fuzil Rugger, 133 (cento e trinta e três) munições de calibre 762 mm, 15 (quinze) munições de calibre 12, 01 (um) carregador para fuzil de calibre 556, 100 (cem) munições de calibre 22, 01 (um) rádio comunicador, 01 (um) colete balístico, R$ 133. 356.00 (cento e trinta e três mil trezentos e cinquenta e seis reais).

2ª Ocorrência – (26JUN21 por volta das 11h12min) Policiais Militares do Pel FT do 3ºCR Sinop foram mobilizados para averiguar uma denúncia de avistamento de 05 (cinco) indivíduos com mochilas nas costas e armas longas, caminhando na mata da Fazenda J-7 localizada a pouco mais de 20 (vinte) Km do Distrito de Japuranã no sentido Balsa sobre o Rio Juruena, momento em que aquela equipe visualizou aqueles indivíduos no momento em que buscavam tomar de assalto uma caminhonete Mitsubishi L-200 e entraram em confronto com aquela equipe, resultando em 01 (um) óbito de um criminoso cuja identidade ainda não foi confirmada, com ele foi apreendido 01 (uma) Pistola calibre 380, 16 (dezesseis) munições do mesmo calibre além de R$ 4.640,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais) em dinheiro.

3ª Ocorrência – (26JUN21 por volta das 18h10min) Policiais Militares do 3º Pel Nova Monte Verde-MT que integram uma barreira policial montada na Rodovia MT-208 daquele município próximo ao dar ordem de parada de um automóvel VW Gol de placas de Alta Floresta-MT com 02 (dois) ocupantes, policiais perceberam que um indivíduo saiu correndo para a mata e acabou sendo alvejado e vindo a óbito, acredita-se Ronaldo Rodrigues de Souza e/ou Francisco de Assis Cavalcante dos Santos – Vulgo Galego (aguardando Perícia Oficial da Politec) criminoso contumaz e roubos a estabelecimentos bancárias na região Norte e Nordeste do País, também foi detido Valdecir de Salles Barboza que faz o uso de tornozeleira eletrônica (desativada a mais de 10 dias), foi apreendido 01 (um) revolver da marca Taurus de calibre 38 além de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) escondidos na parte do motor além de outro R$ 2.250,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais).