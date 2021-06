Bombeiros de Alta Floresta contém fogo em pastagem

Com o período da seca em andamento os focos de incêndio estão sendo constantes no município de Alta Floresta. Somente de quarta (23) para quinta (24) aconteceram dois que tiveram que ter atendimento dos Bombeiros.

Além dos focos de incêndio, foi um dia de muitas ocorrências atendidas pelo Bombeiros Militares de Alta Floresta. De acordo com relatório de atendimento diário emitido pela 7ª Cia de Bombeiros Militares, de quarta (23) para a manhã dessa quinta (24), foram feitos 14 atendimento, sendo eles de mal súbitos, captura de animal silvestres, transporte clinico, queda de nível, acidente de transito, emergência clínica e também uma ocorrência de incêndio em uma pastagem por volta das 9h47 na Vicinal 1ª Norte, Chácara 6.

Nesse último caso, a solicitante informou sobre um fogo em pastagem com risco a residência e ao chegar no local, não havia risco para residência, se tratava apenas de fogo em pastagem onde foi utilizado 20 litros de água com a bomba costal e também um abafador. Após combate foi realizado o rescaldo e orientado os moradores, posteriormente, a Guarnição dos Bombeiros retornaram a base. Segundo informações, a moradora foi atear fogo no lixo e perdeu o controle, vindo a se propagar na pastagem.

Por volta das 11h50 os Bombeiros voltaram a ser acionados para atender outra ocorrência de incêndio, dessa vez em uma vegetação nas proximidades do Setor B. Ao chegar no local foi realizado rondas, porém, nada foi encontrado.