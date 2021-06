Ladrões invadiram casa e exigiram que morador ajudasse em fuga

Adailton Santos da Silva e Diego Almeida Costa foram mortos por policiais militares nesta segunda-feira

O morador da casa invadida por assaltantes do Novo Cangaço em fuga em Nova Monte Verde (a 920 km de Cuiabá), na manhã desta segunda (21), contou que os criminosos pediram que ele lhes fizesse café e os tirasse da região.

Adailton Santos da Silva e Diego Almeida Costa Adailton foram mortos por policiais militares da Força Tática nas proximidades da casa do morador.

Os dois são suspeitos de participar do assalto a duas cooperativas de crédito em Nova Bandeirantes, em 4 de junho.

Eles fugiam pela mata quando entraram na residência. Quando chegaram no local, os policiais foram recebidos com tiros pelos dois criminosos.

Em um vídeo gravado pelos policiais, o proprietário da casa, que mora com a mãe, contou que foi surpreendido pelos bandidos.

“Renderam, mandaram entrar e pediram para tirar eles da cidade. Pediram para usar o carro. Eles pediram para fazer café para eles”, disse.

Adailton e Diego chegaram a pedir que o homem mentisse para os PMs.

No entanto, ele explicou que decidiu fazer sinal para os policiais, indicando que os criminosos estavam no local. A mãe dele chegou a ser feita de refém.

De acordo com a Polícia Militar, os dois eram de Pernambuco (PE) e haviam participado de assalto a uma agência do Banco do Brasil, em Curimatá (PI) em 2016.

Da mesma forma que o assalto realizado em Mato Grosso, a quadrilha também estava armada com fuzis, fez reféns para garantir a fuga e queimou carros usados no crime.

Novo Cangaço

O assalto foi realizado no estilo Novo Cangaço e os bandidos fizeram mais de 30 pessoas como reféns, que foram usados de escudo humano durante a fuga.

Ao todo foram apreendidos R$ 43.510,75 com os criminosos. Eles carregavam diversas notas de R$ 200, R$ 100, R$ 50 e R$ 20.

Além disso, um revólver, uma arma calibre 12 e diversas munições também foram encontrados.