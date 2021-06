Prefeito Chico Gamba se filia ao PSD; fichas de mais de 50 novos membros foram abonadas por três deputados e um senador

Mais de 50 fichas de filiação ao Partido Social Democrático foram abonadas na manhã desta sexta-feira, 18, pelo presidente do diretório estadual, senador Carlos Fávaro e pelos deputados estaduais Pedro Satélite e Nininho, além do deputado federal Neri Gueller. Dentre os novos filiados, o destaque é o prefeito Chico Gamba, que foi eleito pelo PSDB e desde ontem engrossa as fileiras do PSD. O ex-prefeito Vicente da Riva (também era do PSDB) e o empresário Robertinho Motos, também assinaram as fichas de filiação. A inclusão de novos membros faz parte do projeto de fortalecimento do partido.

A cerimonia de recebimento de nossos filiados ocorreu nas dependências da Câmara de Vereadores de Alta Floresta. Correligionários, simpatizantes, vereadores de Alta Floresta e da região, além do prefeito de Paranaíta, Osmar Moreira, também se fizeram presentes.

O senador Carlos Fávaro, presidente do diretório Estadual, deu boas vindas aos novos integrantes e fez uma referencia especial ao prefeito Chico Gamba, “é um momento de muita alegria, é a maior liderança do município vindo reforçar, Em Alta Floresta o PSD se consolida como o maior partido político de Alta Floresta, com dois ex-prefeitos, Vicente da Riva e Eloi, que é o presidente do PSD e agora o prefeito Chico, que lidera um grupo de empresários”, afirmou, dizendo que, quando a “abertura de janela” poderá haver filiação de vários vereadores. “É o fortalecimento de um projeto político liderado pelo nosso presidente Kassab, que vai ajudar a viabilizar muitas políticas públicas para nossa população”, afirmou.

O prefeito Chico Gamba apostou no “alinhamento político” como forma de fortalecer politicamente ao município. “Se nós não tivermos um bom alinhamento político, a gente não consegue andar, progredir na nossa região”, afirmando que Alta Floresta já foi beneficiado com mais de 200 milhões de reais em razão das indicações e projetos apresentados pelos deputados do PSD.

