Caminhonete com assessores de senador capota próximo a Matupá

Uma caminhonete com assessores do senador Carlos Fávaro (PSD) capotou na manhã de ontem domingo (20) nas proximidades de Matupá. O acidente ocorreu após um choque lateral com um veículo de passeio.

Na caminhonete estavam o assessor de imprensa Gláucio Nogueira e o assessor político Renancildo França. Ambos não sofreram ferimentos, mas foram encaminhados a um hospital para passar por exames.

Segundo as informações, os assessores voltavam da região Norte do Estado, onde cumpriram agenda, para a Capital. Em determinado momento, um carro de passeio “entrou” na frente da Amarok onde estavam os assessores.

O motorista ainda tentou desviar, mas acabou se chocando com a lateral do carro. Após o impacto, a caminhonete capotou.