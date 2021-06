Seduc-MT vai lançar processo de remoção para servidores da rede estadual de ensino

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) comunica que lançará processo para remoção de profissionais da Educação da rede estadual de ensino. O edital com todas as informações deverá ser publicado em Diário Oficial do Estado a partir do dia 28 de junho.

As Diretorias Regionais de Educação já iniciaram levantamento das demandas de remoção e os profissionais interessados poderão escolher unidades em todo o Estado, após a abertura do procedimento.

Desde 2017 não é realizado procedimento de remoção.