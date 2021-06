Após pedido da SES, Mato Grosso recebe CoronaVac para completar esquema com segundas doses

Após solicitação da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), por meio da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), o Ministério da Saúde encaminha 34.000 doses de CoronaVac para completar esquema vacinal em cidadãos de Mato Grosso. A nova remessa chegará às 10h20 de sexta-feira (18.06), no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, por voo da Azul.

As doses do imunizante serão destinadas à segunda aplicação para conclusão do esquema vacinal dos grupos de trabalhadores da saúde, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, em pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, gestantes e puérperas. O detalhamento para cada público poderá ser acessado na resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), divulgada após a chegada dos imunizantes. Para a vacina CoronaVac, o prazo de aplicação da segunda dose varia entre 14 e 28 dias.

Imediatamente após a chegada do imunizante, as equipes da Vigilância Estadual trabalharão no recebimento das doses, na conferência da quantidade, na catalogação dos imunizantes, no encaixotamento para distribuição e retirada dos municípios.

Simultaneamente à operação logística, as equipes administrativas trabalham na resolução da Comissão Intergetores Bipartite (CIB), colegiado que oficializa o quantitativo de doses a ser destinado para os 141 municípios.

Mato Grosso já recebeu 1.501.230 doses de imunizantes contra a Covid-19 e aguarda a chegada da nova remessa.

Solicitação de novas doses

Entre as razões para a solicitação de mais doses da CoronaVac, está a recomendação do Governo Federal quanto ao uso das remessas enviadas anteriormente e a possível falha estratégica dos municípios durante a operacionalização da vacinação, com a utilização de segundas doses como primeiras doses.

No início deste mês, a Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso (CIB-MT) aprovou resolução que solicitava ao Ministério da Saúde 10.244 doses da CoronaVac.

Como forma de equalizar a situação dos esquemas vacinais, a Resolução detalhava a quantidade de segundas doses necessárias para cada grupo prioritário em seis municípios de Mato Grosso. São eles: Apiacás (120 doses), Campo Verde (258), Cuiabá (3.216), Luciara (8), Rondonópolis (6.520) e Tesouro (122).