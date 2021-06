Setasc inicia distribuição de 80 mil cobertores para municípios do interior

A Secretaria do Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) iniciou nesta terça-feira (01.06) a distribuição de cobertores do programa Aconchego. Somente às Secretarias Municipais do interior serão entregues mais de 80 mil cobertas, destinadas as pessoas que vivem em situação de extrema vulnerabilidade. A ação social, que é captaneada pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, segue para sua 3ª edição consecutiva.

O repasse obedece uma escala, dividindo os municípios em polos, e terminará no dia 18 de junho. Entre os municípios já beneficiados estão: Várzea Grande, Porto Esperidião, Rosário Oeste, Nossa Senhora do Livramento, Barão de Melgaço, Santo Antônio do Leverger, Jangada e outros, totalizando quase 14 mil cobertores.

A secretária adjunta de Cidadania da Setasc, Rosineide Porcionato, destacou a importância da ação. “Embora Mato Grosso não tenha um clima predominantemente frio, nos dias em que a temperatura abaixa as pessoas sentem muito, principalmente aqueles que não têm condições de adquirir um cobertor para se aquecer, oferecendo um pouco de conforto”.

Em sua primeira edição, em 2019, o programa “Aconchego” beneficiou cerca de 100 mil pessoas em todo Estado. Já em 2020, a meta foi dobrada, em razão da pandemia do novo coronavírus, que aumentou o número de pessoas em situação de vulnerabilidade. E por isso foram entregues 200 mil cobertores, garantindo conforto para a população mato-grossense nos períodos de frio.

Neste ano, foram adquiridos 200 mil cobertores. Desses, 160 mil serão distribuídos neste período, sendo 80 mil para as Secretarias Municipais de Assistência Social do interior do Estado. O restante será entregue para diversas entidades filantrópicas, igrejas, quilombolas, comunidades indígenas.