Sema apreende maquinários utilizados para desmatar Unidades de Conservação

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), em parceria com a Gerência de Operações Especiais (GOE), realizou operação nas Unidades de Conservação Reserva Extrativista Guariba Roosevelt e na Estação Ecológica do Rio Roosevelt, localizadas nos municípios de Colniza e Aripuanã.

A operação ocorreu entre os dias 31 de maio e 4 de junho. Os fiscais apreenderam e removeram caminhões, tratores, barcos e varas de pesca utilizados em crimes ambientais nas Unidades de Conservação. A operação contou com o apoio da Fundação Nacional do Índio (Funai) e da Delegacia do Meio Ambiente (DEMA-MT).

Na Reserva Extrativista Guariba Roosevelt foram apreendidos um trator com lâmina e guincho e um caminhão prancha, que foram utilizados na derrubada de arvores e limpeza do solo, caracterizando o crime ambiental.

Os maquinários de porte médio e pesado e outros acessórios rurais flagrados na prática de crimes ambientais passaram a ser removidos do local em 2020, efetivando a responsabilização, já que a apreensão de bens promove a descapitalização do infrator. O serviço de disponibilização de caminhões pranchas para retirada dos bens tem recursos do Programa REDD+ para Pioneiros (REM-MT, da sigla em inglês).

Na ação de monitoramento na Unidade de Conservação Estação Ecológica do Rio Roosevelt a equipe de fiscalização encontrou no interior da área protegida instrumentos próprios para pescaria como como barcos, varas, molinetes, linhas e anzóis.

De acordo com Legislação Federal é crime adentrar em Unidade de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça, pesca ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais e minerais, sem licença da autoridade competente, quando está for exigível.

Nesta ação foram apreendidos três barcos de alumínio, quatro motores de popa, sete maletas com instrumentos de pesca, sete carretilhas, nove molinetes, 42 varas de pesca. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Colniza por agentes da Dema.

Denúncia

O cidadão pode denunciar crimes ambientais à Ouvidoria Setorial da Sema: 0800-65-3838 ou via WhatsApp no (65) 99281- 4144, nas unidades regionais da Sema ou aplicativo MT Cidadão.

Sabrina Ventresqui | Sema/MT