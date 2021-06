MT pede mais de 10 mil doses que estão atrasadas em Apiacás e 5 cidades

A Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso (CIB-MT) aprovou resolução que solicita ao Ministério da Saúde 10.244 doses da vacina contra Covid-19 CoronaVac.

Os municípios realizaram um levantamento do quantitativo de doses necessárias para completar o esquema vacinal com a segunda aplicação do imunizante.

A Resolução n° 58 esclarece que uma das razões que levaram ao déficit de doses da CoronaVac foi a recomendação do Governo Federal quanto ao uso das remessas enviadas.

Contudo, o documento enfatiza que o déficit também pode estar relacionado à falha estratégica dos municípios durante a operacionalização da vacinação, com a utilização de segundas doses como primeiras doses.

Como forma de equalizar a situação, a Resolução detalha a quantidade de segundas doses necessárias para cada grupo prioritário em seis municípios de Mato Grosso. São eles: Apiacás (120 doses), Campo Verde (258), Cuiabá (3.216), Luciara (8), Rondonópolis (6.520) e Tesouro (122).

Conforme a Resolução, precisam de segundas doses pessoas com mais de 60 anos; pessoas com comorbidades ou institucionalizadas; profissionais da saúde e trabalhadores das forças armadas, de segurança e salvamento.

A CIB é composta por membros do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems-MT) e da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT).