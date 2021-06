Governo lança portal do Observatório da Agropecuária Brasileira

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) lançou o Observatório da Agropecuária Brasileira. Trata-se de uma plataforma que integra bases estratégicas e visa a prover dados, informações, conteúdos e painéis dinâmicos sobre o setor no país. Dessa forma, os usuários podem acompanhar o volume de dados do setor agropecuário e obter relatórios sobre um determinado produto ou sobre desempenhos de políticas públicas, por exemplo, de forma mais rápida, segura e eficiente.

As informações do observatório tem potencial para subsidiar processos de tomada de decisão do Mapa e dos demais usuários do setor público, setor privado, terceiro setor e sociedade em geral.

Com uma metodologia dinâmica, ágil e interativa, o observatório é fruto de um processo inovador de criação que envolve variadas instituições ligadas ao setor e vem sendo aprimorado a cada dia, buscando expandir o escopo por meio da integração, cruzamento e disponibilização de informações oficiais.

O portal do observatório possui duas plataformas de navegação: uma estatística e outra geoespacial. As duas são organizadas em painéis temáticos. A estatística disponibiliza dados numéricos, representações gráficas e informações estruturadas. A geoespacial, por sua vez, é dedicada à integração de dados territoriais que podem ser visualizados e combinados de acordo com a necessidade de interpretação dos usuários.

“Esse observatório é uma ferramenta que será importante para parlamentares, mas principalmente para a academia, a ciência e a pesquisa; e dará a todos nós a tranquilidade do acesso a dados eficientes e seguros em um país que é a maior potência agroambiental do mundo”, explicou o secretário-executivo do Mapa, Marcos Montes.