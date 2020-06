Inverno tem início e próximas semanas serão de tempo seco em MT

O inverno, estação que teve início neste sábado (20), deve firmar o tempo em toda a região Centro-Oeste, trazendo pouca possibilidade de chuva nos próximos três meses para Mato Grosso. Com baixas chances de precipitação, esta semana deve ser marcada também pelas altas temperaturas, de acordo com as previsões do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Nesta segunda-feira (22), a mínima fica em 19ºC e a máxima de 35ºC. O sol fica predominante o dia todo e não chove. Cenário parecido com o que é aguardado para a terça-feira (23), em que a mínima esperada é de 20ºC e a máxima é de 33ºC. Na quarta-feira (24), temperatura mínima fica em torno dos 21ºC, com a máxima chegando aos 34ºC.

A condição do tempo muda um pouco na quinta-feira (25), quando há possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. O tempo deve ficar parcialmente nublado. A mínima é de 22ºC e a máxima de 35ºC. Na sexta-feira (26) pode voltar a chover durante a tarde ou à noite. A mínima é de 21ºC e a máxima é de 33ºC.

No sábado e no domingo, volta o predomínio do sol e não há possibilidade de chuvas. Em mais um final de semana em que a recomendação das autoridades é o distanciamento social, as temperaturas ficam altas. No sábado (27), a mínima é de 20ºC e a máxima é de 34ºC. No domingo (28), a mínima é de 18ºC e a máxima chega aos 34ºC.

Chegada do inverno

O inverno na região Centro-Oeste do Brasil costuma ser marcado pelo clima seco e temperaturas altas constantes, com alguns episódios de friagem ao longo dos meses. Com a redução das chuvas em grande parte do país nesta época do ano, especialmente em estados como Mato Grosso, tem-se a diminuição da umidade relativa do ar, que consequentemente favorece o aumento da incidência de queimadas e incêndios florestais, bem como aumento de doenças respiratórias.