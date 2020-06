Tiro e queda 08/06/2020

Na quinta-feira, 04, Alta Floresta tinha 38 pessoas atingidas pela Covi 19, doença causada pelo novo coronavirus. No Boletim do dia seguinte o número subiu para 40 e, no sábado, já eram 44, mantendo mesmo índice no domingo.

Entretanto, ainda na sexta-feira o Sindipen, Sindicato de agentes penitenciários afirmou por meio de reportagem produzida pelo Site RDNews, da capital, que 20 detentos da cadeia pública de nossa cidade tinham testado positivo, conversei com o secretário de saúde Marcelo Costa que negou, dizendo que não eram números oficiais e que, hoje, segunda feira, teria posicionamento mais balizado para apresentar.

Achei estranho. Porquê a presidente do Sindpen iria mentir? Com qual objetivo?

Da mesma maneira, não acredito que Marcelo Costa estaria mentindo, não há motivo pra isso.

Mas então o que estaria acontecendo? Perguntei ao Marcelo qual era a realidade e ele disse que será apresentada na semana.

Ai pensei de novo, porque esse suspense? Não gera ainda mais ansiedade na população? Com qual objetivo se quer gerar mais ansiedade na população?

Aí lembrei o que pauta as conversas, ao menos em wpp com o secretário de saúde. A imprensa faz perguntas, perguntas, perguntas e mais perguntas e, de vez em quando, sai uma resposta, normalmente em uma única palavra.

Mas como o nosso papel é perguntar, e já que não encontramos respostas em quem deveria dá-las, fui atrás de outras fontes.

Bingo. A presidente da Sindipen estava mais ou menos certa, mais ou menos porque não foram testados 20 presos, mas sim, 23 testaram positivo para Codiv 19, 23 e outros 8 carcereiros, ou seja, no total, 31 pessoas, que na sexta-feira fizeram teste rápido e foram positivados.

O padrão de atuação nestes casos é que os números não sejam divulgados até cheguem as contraprovas, cujo material coletado foi encaminhado ao Lacen em Cuiabá. Chegando, poderão confirmar ou não os 31 novos casos advindos apenas da cadeia pública de Alta Floresta. E o número de suspeitos na cadeia pública pode alcançar incríveis 58 infectados.

Então o Marcelo mentiu?

Não, apenas deu meia informação, o que incorre em risco de achismos e erros por parte de quem leva a informação até a população (nós, imprensa). Próximo passo deverá ser emitir Boletim após o Jornal Nacional, sei lá, é o padrão, não é mesmo?

Por falar em “meia informação”, Alta Floresta tem atualmente 3 mortos por Covid19, certo?

Sim e não.

Só para recordar, uma senhora morreu no HRAS vítima de Covid19. Dois detentos também. E tem o caso da pessoa que morreu no Paraná. A pergunta é, porque esta morte não conta para Alta Floresta (não que eu queira, longe disso, gostaria que não houvesse nenhuma morte, mas maquiar informações talvez seja muito cruel, afinal, faz as pessoas relaxarem nas medidas contra o coronavírus), só para não sobrar dúvida alguma, o senhor que morreu no Paraná, uma semana antes, esteve preso após um “surto” por questões pessoais e, por ter ameaçado a esposa, acabou detido, pegou Covid19 na cadeia e, assim que liberado, decidiu procurar suporte na casa de familiares, não voltou. Saiu daqui com Covid19 e as autoridades sabiam.