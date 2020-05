Concessão de crédito cresce 75%, mas não chega na ponta, diz estudo

As concessões de crédito, no período de 16 de março a 30 de abril de 2020, somaram R$ 472,6 bilhões, incluindo contratações, renovações e suspensão de parcelas. Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), o crédito para empresas cresceu 75,5%, em relação ao mesmo período do ano passado.

No momento que o país enfrenta crise do cronavírus e seus impactos na economia, foi registrado um total de contratações de operações de crédito de R$ 326,8 bilhões. Além disso, os bancos já renegociaram 7,4 milhões de contratos com operações em dia, que têm um saldo devedor total de R$ 425 bilhões.

Apesar dos programas do governo federal para estimular o crédito e da taxa Selic a 3%, segundo pesquisa realizada entre empresários, o dinheiro não está chegando na ponta. O Indicador de Facilidade de Acesso ao Crédito das Sondagens Empresariais, calculado pelo FGB IBRE (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas), registrou perda de 31,8 pontos entre março e abril. O levantamento inclui comércio, construção, indústria de transformação e serviços.

Segundo Renata de Mello Franco, economista do FGV IBRE, essa foi a maior queda mensal da série histórica, fazendo com que o indicador atingisse 56,8 pontos, o menor valor desde junho de 2016 (55,3 pontos) e apenas 3,1 pontos acima do mínimo da série em abril de 2016 (53,7 pontos).

Portal R7