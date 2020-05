Saúde aciona polícia para forçar quarentena à suspeito de Covid19

Uma pessoa do sexo masculino, que teve contato direto com paciente que testou positivo para Covid 19 e que foi orientado pela Secretaria de Saúde a ficar em quarentena, mantendo distanciamento social, já que é suspeito de também ter sido contaminado, resolveu descumprir as orientações e ontem abandonou quarentena para ir trabalhar.

Membros do Comitê Municipal de combate ao Covid 19 foram informados e entraram em contato com a pessoa que se recusou a retomar a quarentena, afirmando que precisava trabalhar e que poderia ser ficar desempregado.

O secretário de Saúde, Marcelo Costa então solicitou o nome do empregador para que a Secretaria emitisse um atestado médico e para que os próprios técnicos da Secretaria fossem até a empresa, mas ele se negou a afirmou que iria sair da quarentena mesmo assim, “não teve jeito, tivemos que pedir que a polícia fosse até ele e elaborasse um Boletim de Ocorrências”, afirmou o secretário, informando que o homem poderá ser responsabilizado, especialmente se, como ainda é tratado como suspeito de Covid 19, em caso de confirmação, chegar a contaminar outras pessoas.