Idoso é resgatado pelos bombeiros em área de mata após pular muro de asilo e desaparecer

Um idoso de 73 anos foi localizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros nesse sábado (16) em uma região de mata em Alta Floresta.

Ele é morador de um asilo na cidade e a assistente social do local acionou o corpo de Bombeiros após o sumiço do idoso. A funcionária do local observou nas imagens das câmeras de segurança que o idoso, que sofre de Mal de Alzheimer e está com um braço quebrado, pulou o muro do asilo e desapareceu.

Após a apresentação do boletim de ocorrência, registrado na Polícia Judiciária Civil, por parte da assistente social do asilo, o Corpo de Bombeiros iniciou uma varredura e análise de câmeras de segurança próximas ao estabelecimento, a fim de delimitar a área de busca.

Por volta das 13h, os bombeiros iniciaram as buscas em uma reserva ambiental e encontraram o idoso por volta das 14h30.

Segundo os bombeiros, ele não conseguia andar e apresentava sinais de fraqueza e desidratação. A vítima precisou ser retirada do local no colo de um dos bombeiros e, depois, foi encaminhada ao Hospital Regional de Alta Floresta para cuidados médicos da equipe de plantão.