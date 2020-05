Brasil tem recorde de contaminados em 24h e supera a marca de 200 mil casos confirmados

BRASÍLIA – Segundo dados do Ministério da Saúde atualizados nesta quinta-feira, 14, o Brasil passou da marca de 200 mil infectados pelo novo coronavírus. Ao todo, o número de casos confirmados da covid-19 no País está em 202.918, com o recorde de 13.944 novos registros entre ontem e hoje.

O número de óbitos em decorrência do novo coronavírus no País subiu de 13.149 para 13.993, um acréscimo de 844 registros nas últimas 24 horas.



Os números vêm numa crescente. Ontem, o Brasil ultrapassou a França em número total de casos confirmados da covid-19 e se tornou o 6º país no mundo com mais casos acumulados da doença, segundo levantamento da universidade Johns Hopkins. Na terça, o Brasil já tinha ultrapassado a Alemanha nesse ranking.

O número de mortes também avança. Apenas na semana passada, o recorde de registros diários de óbito por covid-19 no País foi transposto três vezes.

Fonte MSN