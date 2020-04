Roubo é registrado no setor D; vítima foi rendida e teve pertences subtraídos

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Polícia Militar de Alta Floresta registrou na última quinta-feira, dia 02, um roubo no Setor D. Segundo relato da vítima, a mesma estava em sua residência quando foi surpreendida por um homem que adentrou a residência e a imobilizou. A vítima disse que o suspeito a colocou em um dos quartos e ela só saiu de lá quando percebeu que o suspeito já havia foragido da residência.

Ao verificar seus pertences deu pela falta de R$100,00 que estavam em sua bolsa. Ela disse que não deu pela falta de nenhum outro pertence. Apesar de não ter conseguido ver o rosto do suspeito, a vítima repassou as características do suspeito como sendo pardo, jovem, com tatuagem nos braços e na panturrilha à PM a fim de localizar o autor do roubo, porém, até o fechamento desta edição não lograram êxito. A Polícia Civil passa a investigar o caso.