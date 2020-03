Semáforo apresenta frequentes defeitos e moradores reclamam da inércia dos agentes no controle do trânsito

Bruno Felipe / Da Reportagem

Quem passou pela Avenida Ludovico da Riva Neto, próximo ao Banco do Brasil, nos últimos dias, observou que o conjunto semafórico daquela localidade vem apresentando constantes defeitos. Na semana passada, por exemplo, as luzes amarelas eram as únicas que funcionavam, mas apenas piscavam.

Durante a permanência da reportagem no local, em nenhum momento verificamos a presença dos Agentes de Trânsito para controlar o fluxo de veículos, uma vez que, segundo o Código de Transito Brasileiro (CTB) o papel dos agentes é de fiscalizar o cometimento de infrações e colaborar com a organização do fluxo de veículos, além de agir como educadores e organizadores, afim de manter a disciplina nas vias públicas das cidades. Pelas redes sociais, muitos internautas altaflorestenses indagaram sobre o real papel dos agentes que muita das vezes, segundo os relatos dos próprios internautas, ficam apenas parados embaixo das arvores ao longo das avenidas principais, multando os condutores.

Vale ressaltar que segundo a lei de trânsito, sempre que o semáforo estiver intermitente (ou seja, não funcionando em sua normalidade), os motoristas devem reduzir a velocidade e dar preferência para quem transita pela direita. A regra pode parecer óbvia para alguns motoristas, mas muitos se esquecem de conceitos básicos ensinados nas autoescolas.

Durante a semana procuramos o Diretor de Trânsito Messias Araújo para maiores esclarecimentos, porém, não conseguimos contato. Nesta segunda-feira, dia 02, recebemos a informação de que ele está em viagem e não foi repassada a data de quando irá retornar. Nestas ocasiões, o Secretário Municipal de Infraestrutura, Elói de Almeida, fica responsável por atender as demandas do departamento, contudo, até o final desta segunda não obtivemos retorno de nossos contatos para possíveis esclarecimentos. Ainda na segunda-feira, um servidor do departamento informou à reportagem que o problema no conjunto semafórico ocorre devido às fortes chuvas que caem na região, mas que o técnico responsável já foi até o local e realizou a troca de algumas peças. Nesta segunda-feira, ao menos na parte da manhã, o conjunto semafórico funcionava em sua normalidade.