Chateado: Homem abandona esposa depois dela ter o ‘traído’ com cão de estimação

“UÉ, MAS O CACHORRO NÃO ERA O AMIGO FIEL?”

Bruno Felipe / Da Reportagem

Um caso um tanto quanto inusitado foi registrado pela Polícia Civil de Alta Floresta na semana passada. Conforme apurado pela reportagem do Jornal O Diário, um homem teria denunciado sua ex-companheira por ela estar o ameaçado de morte devido não aceitar o término do relacionamento entre os dois; ocorre que, em entrevista para o repórter Abraão Leite, da rádio Progresso, a vítima afirmou que o relacionamento entre os dois teria terminado, pois ele pegou sua esposa o ‘traindo’ com o cão de estimação.

Em seus relatos, o homem disse que após flagrar a cena de imediato ‘tocou’ a ex-companheira e o cachorro para fora de casa. “Foi muito constrangedor, se eu tivesse pegado ela com um homem eu não ia ficar bravo nem nada, porque é a lei da natureza, mas agora o cachorro, um animal, realmente não dá certo”, disse ele. Após o fato, o homem decidiu ir embora da cidade, pois conforme ele relatou “minha cara ficou queimada por causa disso daí”.

Depois de passar uma temporada fora, o homem retornou para Alta Floresta e quando isso aconteceu, a ex-companheira começar a ligar para ele para tentar reatar o relacionamento, porém, em uma dessas ligações, ela teria o ameaçado de morte, falando que iria mandar uns “manos” amigos dela matarem o ex-companheiro. O caso será investigado pela Polícia Civil e é certo dizer que além de ameaça, a mulher poderá ser indiciada por zoofilia, já que a prática de sexo com animais é crime, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98.