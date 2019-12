SUCESSO: Com tema natalino, animais posaram para as lentes na 3ª Ação Solidária da APAAF

Bruno Felipe / Da Reportagem

Um sucesso! Terminou nesta sexta-feira, dia 06 de dezembro, a 3ª Sessão de Fotos Natalinas da Associação Protetora Amamos Animais de Alta Floresta (APAAF) e segundo a presidente Leir Ribeiro, muita gente compareceu com seus PET’s e com isso, o evento foi um sucesso. Nesta edição, a associação contou novamente com o apoio do fotógrafo Leandro Moraes, que disponibilizou suas lentes durante os dois dias de sessão para fotografar os animais.

A clínica veterinária Pet Vida cedeu o espaço para as sessões fotográficas. Além disso, todo o cenário foi montado pela Alice Decorações. Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Leir agradeceu todos os parceiros desta ação e frisou que sem o apoio deles a ação jamais poderia ter sido um grande sucesso. “Eu quero agradecer o apoio que eles nos têm dado nessa iniciativa para poder levantar fundos para pagar as contas da associação, então para que a gente ajude precisamos de ajuda”, disse ela. Leir ressaltou que ainda não concluiu o balanço de quanto foi arrecadado com esta ação, mas ressaltou que todo esse dinheiro será revertido para custear o tratamento de animais resgatados pela APAAF.