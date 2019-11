ANO LETIVO 2020: Renovação de matrículas já poder ser realizada nas escolas municipais de educação infantil

Bruno Felipe / Da Reportagem

Com o fim do ano letivo se aproximando, as escolas públicas de Alta Floresta já começam a iniciar o processo de matrícula e rematrícula de seus estudantes. Por isso, atenção pais, pois a data de encerramento do ano letivo de 2019 será no dia 20 de dezembro, para todas as escolas da rede municipal de educação.

A informação foi confirmada pela Chefe do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Erni Inês Limbergue. Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Erni disse que o processo de renovação das matriculas da Educação Infantil será nos dias 11 a 14 novembro e as matrículas para os alunos transferidos de outras escolas acontecerá nos dias 18 a 21 de novembro.

No dia 29 de novembro, segundo Erni, a Secretaria estará organizando o quadro de vagas que ainda sobram nas escolas, para que, no dia 03 e 04 de dezembro, possam ser publicadas quais as escolas que ainda tem vagas para preenchimento das turmas. No dia 09 ao dia 12 de dezembro, acontecerá a matrícula para os alunos convocados pela escola que estão na lista de espera. Já para o Ensino Fundamental, a renovação da matrícula poderá ser feita do dia 26 a 29 de novembro e a matrícula para novos alunos a partir do dia 02 de dezembro.

Lembrando que neste ano acontecerá ainda as eleições para novos diretores da rede municipal de ensino para o biênio 2020/2021. Segundo Erni, a votação acontecerá no dia 10 de dezembro, das 08h00 às 18h00, e poderão votar todos os pais e/ou responsáveis, educadores e também alunos a partir do sexto ano.